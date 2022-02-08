МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом стоимости, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,88% — до 7,59 доллара, "Новатэка" — на 1,65%, до 215,7 доллара, "Лукойла" — на 0,52%, до 92,58 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 3,1% — до 8,77 доллара, "Газпром нефти" — на 4,5%, до 34,8 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 4,39% — до 29,94 доллара, НЛМК — на 4,41%, до 30,3 доллара, "Северстали" — на 5,16%, до 21,62 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 2,96% — до 1,11 доллара, Сбербанка — на 5,37%, до 14,32 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,76% — до 66,5 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" поднялась на 1,36% — до 5,21 доллара. Стоимость бумаг "Ленты" подорожали на 0,45%, до 2,21 доллара, расписки "Магнита" — на 1,37%, до 14,45 доллара.