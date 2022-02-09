МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Цены на алюминий растут из-за многочисленных опасений по поводу проблем с поставками, включая сокращение мощностей в Китае по экологическим причинам, энергетический кризис в Европе и потенциальные санкции в отношении России, считает руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке. Российский рынок акций растет более чем на 1%

По состоянию на 15.15 мск алюминий дорожал на 0,9%, до 3,254 тысячи долларов. Котировки второй день подряд обновляют максимум с 2008 года.

В то время как цены на большинство промышленных металлов остаются ниже максимумов, установленных в прошлом году, отмечает эксперт, котировки алюминия стремятся к достижению нового рекорда. С середины декабря цены выросли почти на 25%, превысив отметку 3200 долларов за тонну и приблизившись к уровням 2008 года.

"Двигателем возобновления "ралли" являются многочисленные опасения по поводу поставок, которые усиливают крайне "бычий" настрой рынка. По сравнению с прошлым годом рынок по-прежнему обеспокоен сокращением мощностей в Китае по экологическим причинам. В то время как производство в Китае сокращалось в течение последних нескольких месяцев, объемы металла как на внутреннем рынке, так и отправляемые на экспорт в последнее время росли, что свидетельствует об отсутствии дефицита", — приводится мнение Менке в сообщении банка.

Другой проблемой, на его взгляд, остаются высокие цены на электроэнергию в Европе, что вынудило некоторых производителей объявить о сокращении мощностей.

"Кроме того, Европа является важным экспортным направлением для российского алюминия, и в свете растущей напряженности вокруг Украины рынок алюминия, похоже, включает в цену повышенный риск введения санкций в отношении России. Подобные санкции могут вызвать хаос на взаимосвязанном мировом рынке алюминия, поскольку они остановят не только поток рафинированного металла из России, но и поток сырья, такого как бокситы или глинозем, на плавильные и рафинировочные заводы", — считает Менке.

В качестве примера он приводит поставки бокситов на глиноземные заводы в Ирландии или на Ямайке, которые принадлежат крупнейшему российскому производителю алюминия и которые в случае санкций окажутся отрезанными от рынка. "В связи с сокращением предложения на рынке алюминия, введение таких санкций сегодня было бы крайне нецелесообразным. Такое решение может привести не только к значительному росту цен на алюминий, но и к дальнейшим нарушениям в цепочке поставок, которые выйдут далеко за пределы рынка алюминия", — резюмировал эксперт.