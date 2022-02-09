МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду растут на фоне продолжения сезона отчетности, свидетельствуют данные торгов. Вне США. Кому обеспечен рост в 2022 году

По состоянию на 17.52 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,82%, до 35754,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,06%, до 14344,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,04%, до 4568,7 пункта.

Чистая прибыль Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, в 2021 году выросла в 1,7 раза – до 1,6 миллиарда долларов, выручка компании увеличилась на 16,5%, до 6,584 миллиарда долларов. Кроме того, компания сообщила о рекордном числе новых ресторанов. Ее акции дорожают на 5,5%.

После закрытия основных торгов среды свои отчеты опубликуют такие компании, как Walt Disney и Uber.

Трейдеры также находятся в ожидании статистики о потребительских ценах в США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в январе до максимальных с февраля 1982 года 7,3% с декабрьских 7%.

"Ослабление опасений относительно ужесточения (политики ФРС – ред.) будет во многом зависеть от предстоящих данных по инфляции в США", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Дзюнь Жон (Yeap Jun Rong).