МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись ростом на общем позитивном фоне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,01% — до 7643,42 пункта, французский CAC 40 — на 1,46%, до 7130,88 пункта, немецкий DAX — на 1,57%, до 15482,01 пункта.

В среду на мировых рынках наблюдается положительная динамика – рынки Азии закрылись ростом на 0,8-2,1%, американские индексы также торгуются в плюсе, а нефть дорожает.

"Фондовым рынкам полегчало благодаря отсутствию заседаний центробанков, а финансовые отчеты не вызвали шока или опасений, которые преобладали на прошлой неделе", — сказал газете Wall Street Journal аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp).

Европейские инвесторы также следили за корпоративными отчетами. Акции датского производителя ювелирных изделий Pandora подорожали на 8% после того как компания заявила, что ждет увеличения продаж в этом году, а также повысила целевой уровень выручки на 2023 год.