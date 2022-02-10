МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается на старте утренней сессии четверга, следует из динамики торгов. Рубль активно растет и компенсировал падение к доллару с конца 2021 года

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.07 мск опускается на 0,21%, до 3631,21 пункта.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,09%, до 91,47 доллара за баррель. Американские фондовые индексы продолжили свой рост в среду, прибавив 0,8-2%. В четверг утром фьючерсы Уолл-стрит торгуются с умеренным снижением.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).