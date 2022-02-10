Фондовые биржи АТР торгуются разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики, инвесторы оценивают ряд факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,1% — до 3476,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,69%, до 2301,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,45%, до 24718,5 пункта, южнокорейский KOSPI растет на 0,28%, до 2776,85 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,34%, до 27672,5 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,31%, до 7290,4 пункта.
Оптимизму японских инвесторов способствовали сильные финансовые результаты Honda Motor, акции которой растут на 5,4%. Рынки продолжат следить за сезоном финансовой отчетности.
Китайские акций, по данным СМИ, снижаются на фоне опасений, что правительство США рассматривает возможность нового тарифного расследования в отношении Китая, если текущие переговоры не приведут к выполнению Пекином обещанных закупок в сфере энергетики, товаров и услуг в США.
В то же время основным событием для трейдеров на этой неделе станет статистика по инфляции в США, которая может повлиять на настроения на мировых рынках. Эксперты прогнозируют, что рост потребительских цен ускорился до 7,3% с 7% в декабре. Такой уровень роста цен может стать рекордным с февраля 1982 года.
https://1prime.ru/Financial_market/20220210/836029219.html