МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются без единой динамики, инвесторы оценивают ряд факторов, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций незначительно снижается на старте утренней сессии

По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,1% — до 3476,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,69%, до 2301,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,45%, до 24718,5 пункта, южнокорейский KOSPI растет на 0,28%, до 2776,85 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,34%, до 27672,5 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,31%, до 7290,4 пункта.

Оптимизму японских инвесторов способствовали сильные финансовые результаты Honda Motor, акции которой растут на 5,4%. Рынки продолжат следить за сезоном финансовой отчетности.

Китайские акций, по данным СМИ, снижаются на фоне опасений, что правительство США рассматривает возможность нового тарифного расследования в отношении Китая, если текущие переговоры не приведут к выполнению Пекином обещанных закупок в сфере энергетики, товаров и услуг в США.

В то же время основным событием для трейдеров на этой неделе станет статистика по инфляции в США, которая может повлиять на настроения на мировых рынках. Эксперты прогнозируют, что рост потребительских цен ускорился до 7,3% с 7% в декабре. Такой уровень роста цен может стать рекордным с февраля 1982 года.