МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Доллар в четверг утром торгуется без единой динамики по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы ожидают ряд макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов. Нефть продолжает дорожать на данных о снижении ее запасов в США

По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару рос до 1,1424 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1422 доллара. Курс доллара к иене рос до 115,63 иены за доллар со 115,49 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 95,55 пункта.

Внимание валютных инвесторов в основном сосредоточено на предстоящих данных о годовой инфляции в США, которая, согласно прогнозам, в январе ускорится до максимальных с февраля 1982 года 7,3% с декабрьских 7%. Статистика может стать одним из ключевых факторов для курса монетарной политики Федеральной резервной системы США.

В то же время будут опубликованы данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 5 февраля. Аналитики предполагают, что показатель снизился на 8 тысяч — до 230 тысяч заявок.

Также позднее вечером трейдеры будут ждать выхода доклада с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в январе профицит бюджета составил 25 миллиардов долларов против дефицита в 21 миллиард в декабре.