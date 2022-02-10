МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Рубль на торгах в четверг символически растет к доллару и мало меняется к евро на смешанном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Нефть продолжает дорожать на данных о снижении ее запасов в США

Курс доллара расчетами "завтра" 10.23 мск снижался на 4 копейки – 74,7 рубля, курс евро рос на 4 копейки, до 85,35 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2% — до 91,37 доллара за баррель. Азиатские площадки преимущественно растут, фьючерсы на ведущие американские индексы в основном снижаются до 0,24%.

Егор Жильников из Промсвязьбанка ожидает, что пара доллар-рубль может подняться в диапазон 75-75,5 рубля на фоне снижения аппетита к риску перед публикацией данных по инфляции США, а также складывающейся технической картины: локально доллар выглядит перепроданным на фоне четырехдневного укрепления рубля, находясь в зоне отскока от минимумов середин января.

"Вчера пара доллар-рубль уходила в район 74,5, но пока борьба за техническую поддержку 74,7 продолжается. Сейчас не стоит сильно надеяться на технические уровни, в отсутствие на торгах такого мощного покупателя валюты, как Банк России, налицо явный профицит предложения долларов и евро. Поэтому рубль имеет все шансы продолжить рост и сегодня", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Однако вряд ли ЦБ будет долго сохранять мораторий на покупку валюты в рамках бюджетного правила, считает он. Скорее всего, о планах регулятора в этой области мы услышим завтра на пресс-конференции главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, полагает он.