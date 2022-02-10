МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в четверг в преддверии публикации данных по инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Экономисты прогнозируют максимальный темп инфляции в США в январе

По состоянию на 15.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,08% — до 35668 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,32%, до 14993,95 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4569,75 пункта.

Перед открытием основных торгов будет опубликована статистика о потребительских ценах в США – аналитики прогнозируют, что годовая инфляция ускорилась до максимальных с февраля 1982 года 7,3% с 7% месяцем ранее. Темпы роста цен в стране могут подсказать инвесторам как скоро ожидать повышения ставок Федрезерва США и сколько их будет в течение года.

"Эти данные дадут трейдерам больше подсказок относительно того насколько агрессивным Федрезерв будет на следующем заседании, и это может вызвать волатильность как на рынке облигаций, так и на рынке акций", — отметил газете Wall Street Journal аналитик Activ Trades Пьер Вэрэ (Pierre Veyret).

Рынки также отыгрывают данные отчетностей. Disney сообщил о росте числа подписчиков на своей стриминговой площадке Disney+ на 11,8 миллиона в первом квартале 2021-2022 фингода, что превзошло как ожидания аналитиков, так и показатель конкурирующего Netflix. Акции компании на предторгах дорожают на 7%.