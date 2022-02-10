МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг в основном снижаются после публикации данных по инфляции, которая превзошла прогнозы и достигла почти 40-летнего максимума, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает, Brent торгуется около $93 за баррель

По состоянию на 18.10 мск промышленный индекс Dow Jones символически рос на 0,02% — до 35774,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,26% — до 14452,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,21% — до 4577,4 пункта.

В январе годовая инфляция в США ускорилась до 7,5%, что стало максимальным значением с февраля 1982 года. Аналитики прогнозировали ускорение до 7,3% с декабрьского уровня в 7%. Месячная инфляция в январе составила 0,6% при прогнозе в 0,5%.

В результате у инвесторов заметно выросли ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США в марте повысит ставку сразу на 0,5 процентного пункта. По данным CME Group, 54% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте на 50 базисных пунктов — до 0,5-0,75%. Днем ранее такого повышения ожидали лишь 29% аналитиков.

Вместе с тем инвесторы обращают внимание и на корпоративные новости. Так, акции Twitter дорожают на 2,1% после публикации финансовой отчетности. Компания, в частности, сообщила, что ее совет директоров одобрил buy back на 4 миллиарда долларов.

Акции Coca-Cola дорожают на 1,85%. В четвертом квартале выручка компании выросла на 10%, а чистая прибыль — в 1,7 раза. Показатели оказались лучше прогнозов.