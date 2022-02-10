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https://1prime.ru/Financial_market/20220210/836035423.html
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов
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Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов четверга по главным биржевым индексам на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 10.02.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов четверга по главным биржевым индексам на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,46% — до 3655,76 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,78%, до 1546,79 пункта.
Нефть дорожает вечером на 1,3% — до 92,7 доллара за баррель сорта Brent.