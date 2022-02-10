МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов четверга по главным биржевым индексам на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,46% — до 3655,76 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,78%, до 1546,79 пункта.

Нефть дорожает вечером на 1,3% — до 92,7 доллара за баррель сорта Brent.