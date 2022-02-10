МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг не показали единой динамики на закрытии торгов под влиянием разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,38% — до 7672,4 пункта, французский CAC 40 уменьшился на 0,41%, до 7101,55 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,05%, до 15490,44 пункта.

В первой половине торговой сессии инвесторы отыгрывали корпоративные отчеты, о своих результатах сообщили Siemens, Societe Generale и Unilever. Акции первых двух компаний подорожали на 4,7% и 3,2% соответственно, однако отчет Unilever разочаровал трейдеров, и ее бумаги снизились в цене на 1,3%.

Позднее вышла статистика об инфляции в США, годовой показатель которой за январь вырос до максимальных с февраля 1982 года 7,5% при прогнозе в 7,3%. В месячном выражении цены по итогам прошлого месяца также выросли больше ожиданий – на 0,6%.

На этом фоне трейдеры начали опасаться более жесткого подхода Федрезерва США к своей монетарной политике, в частности к повышению ставок. По данным CME Group, уже 71,5% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте на 50 базисных пунктов, до 0,5-0,75%. Днем ранее такого повышения ожидали лишь 29% аналитиков.