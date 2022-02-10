МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в целом без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,69% — до 7,84 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,18%, до 221,4 доллара, "Лукойла" — поднялась на 0,83%, до 94,62 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,49% — до 8,94 доллара, "Газпром нефти" — на 0,43%, до 35,05 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 0,16% — до 30,52 доллара, НЛМК — подешевели на 0,39%, до 30,88 доллара, "Северстали" — подорожали на 0,18%, до 22,36 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ поднялась на 0,17% — до 1,16 доллара, Сбербанка — на 1,17%, до 15,12 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 3,84% — до 79,44 доллара.

Цена GDR АФК "Система" осталась на уровне прошлого закрытия в 5,42 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,44%, до 2,27 доллара, расписки "Магнита" остались в цене на уровне прошлого закрытия в 14,93 доллара.