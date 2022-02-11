Московская биржа с 15 февраля начнет торги фьючерсами на акции восьми российских компаний
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Московская биржа с 15 февраля запустит на срочном рынке торги поставочными фьючерсными контрактами на акции восьми российских компаний, говорится в релизе торговой площадки.
"К торгам будут допущены контракты на акции ПАО "Газпром нефть", ПАО "ГК "Самолет", ПАО "Детский мир", ПАО "Мечел", МКПАО "ОК Русал", ПАО "Россети", ПАО "СПБ Биржа", ПАО "ФосАгро", — сообщает биржа.
В релизе отмечается, что новые инструменты повысят возможности диверсификации и управления портфелями ценных бумаг как для частных, так и для институциональных инвесторов.
Для всех контрактов установлен минимальный шаг цены – 1 рубль. Поставка по фьючерсам производится автоматически путем заключения сделок на рынке акций Московской биржи с расчетами на второй день.
Объем торгов производными на акции в 2021 году вырос на 78,8% и составил 7 триллионов рублей. Всего инвесторам доступно 37 контрактов на акции российских и иностранных компаний (без учета восьми компаний, торги фьючерсами на акции которых стартуют 15 февраля), уточняет биржа.
На сегодняшний день на срочном рынке торгуются 89 фьючерсных контрактов и 47 опционов на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, недвижимость, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки. Торги на срочном рынке Московской биржи проводятся с 7.00 до 23.50 мск. Общий объем торгов производными инструментами в 2021 году вырос на 21,7% и составил 158 триллионов рублей.
https://1prime.ru/Financial_market/20220211/836039937.html