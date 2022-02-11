МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Московская биржа с 15 февраля запустит на срочном рынке торги поставочными фьючерсными контрактами на акции восьми российских компаний, говорится в релизе торговой площадки. Мосбиржа рассказала о вложениях инвесторов в российские бумаги

"К торгам будут допущены контракты на акции ПАО "Газпром нефть", ПАО "ГК "Самолет", ПАО "Детский мир", ПАО "Мечел", МКПАО "ОК Русал", ПАО "Россети", ПАО "СПБ Биржа", ПАО "ФосАгро", — сообщает биржа.

В релизе отмечается, что новые инструменты повысят возможности диверсификации и управления портфелями ценных бумаг как для частных, так и для институциональных инвесторов.

Для всех контрактов установлен минимальный шаг цены – 1 рубль. Поставка по фьючерсам производится автоматически путем заключения сделок на рынке акций Московской биржи с расчетами на второй день. Российский рынок акций падает на уходе инвесторов от риска

Объем торгов производными на акции в 2021 году вырос на 78,8% и составил 7 триллионов рублей. Всего инвесторам доступно 37 контрактов на акции российских и иностранных компаний (без учета восьми компаний, торги фьючерсами на акции которых стартуют 15 февраля), уточняет биржа.

На сегодняшний день на срочном рынке торгуются 89 фьючерсных контрактов и 47 опционов на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, недвижимость, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки. Торги на срочном рынке Московской биржи проводятся с 7.00 до 23.50 мск. Общий объем торгов производными инструментами в 2021 году вырос на 21,7% и составил 158 триллионов рублей.