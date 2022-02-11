МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые минуты не отреагировал на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 1 п.п. и продолжал терять порядка 3,6% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.35 мск снижался на 3,56% — до 3525,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,37%, до 1479,16 пункта.

Чуть позже рублевый индекс Мосбиржи замедлил снижение и к 13.42 мск снижался на 3,29% — до 3535,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,89%, до 1486,64 пункта.

ЦБ РФ ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 п.п. — до 9,5% годовых. В то же время ЦБ РФ сохранил сигнал в заявлении по ключевой ставке: допускает возможность дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях.