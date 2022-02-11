МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются, инвесторы ожидают дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США по сдерживанию рекордной за 40 лет инфляции, свидетельствуют данные торгов. Рынок США в поисках точки опоры

По состоянию на 15.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,43% — до 34989 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,73%, до 14594,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,54%, до 4473 пунктов.

Динамика фьючерсов указывает на то, что американские площадки откроются снижением. В четверг минтруда США сообщил, что годовая инфляция в стране за январь ускорилась до максимальных с февраля 1982 года 7,5% против 7% месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали уровень в 7,3%. На этом фоне индексы США упали на 1,5-2,1%. В связи с этим трейдеры готовятся к более жестким мерам ФРС и ждут повышения ставки в марте.

"На данный момент инфляция находится в центре внимания, она стала вопросом политики. Это то, что нас беспокоит, риски ошибок в монетарной политике растут. Это риск "номер один", который мы видим в 2022 году", — отметил глава макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers Флориан Иелпо (Florian Ielpo), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Позднее Мичиганский университет опубликует предварительную оценку индекса потребительских настроений, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики полагают, что индикатор в феврале вырос до 67,5 пункта с 67,2 пункта в январе.