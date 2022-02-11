2022-02-11T19:46:28+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220211/836045509.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 февраля
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Ожидаемые в понедельник, 14 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 13:00
EUR
Еврозона — Объём... ПРАЙМ, 11.02.2022
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 14 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|2,3%
|0,5%
Российские события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Квадра — закрытие реестра для ВОСА (10.04.2022, досрочные перевыборы СД)
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|RUB
|ТГК-14 — СД (вопросы подготовки ВОСА)
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