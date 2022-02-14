МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 14 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 2,3% 0,5%
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
19:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Квадра — закрытие реестра для ВОСА (10.04.2022, досрочные перевыборы СД)    
  RUB ТГК-14 — СД (вопросы подготовки ВОСА)    