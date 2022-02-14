МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника падает более чем на 2% на волне общего ухода инвесторов от рисков, связанных с сохранением напряженности вокруг Украины, следует из данных Московской биржи. Долларовый индекс РТС опустился ниже 1400 пунктов

Рублевый индекс Мосбиржи колеблется чуть выше 3450 пунктов, а долларовый РТС в первую минуту основных торгов опускался ниже 1400 пунктов.

К 10.48 мск индекс Мосбиржи падает на 2,18% — до 3469,06 пункта, индекс РТС — на 2,68%, до 1430,61 пункта. В первую минуту основных торгов РТС опускался до 1397,84 пункта — минимума с 28 января.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 74 копейки — до 76,43 рубля, курс евро — на 94 копейки, до 86,6 рубля. Бочка нефти по $95. Будет ли выше

Нефть марки Brent дорожает на 1,38% — до 95,74 доллара за баррель. Американские фондовые индексы упали в пятницу на 1,4-2,8%. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник тоже в основном снижаются.

В субботу состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. "В итоговых заявлениях Кремля и Белого дома не просматривается какого-то конструктива и намеков на сближение позиций сторон", — отмечает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".

По его словам, информационный шум вокруг Украины "просто зашкаливает". "Можно быть уверенным, что волатильность в течение как сегодняшнего дня, так и всей недели может быть очень высокой. Возможны сильные импульсы. Обороты также останутся повышенными", — говорит аналитик.

Владимир Соловьев из Промсвязьбанка в свою очередь считает, что высокая чувствительность российского фондового рынка к страновым рискам не может быть в полной мере компенсирована крепкими ценами на энергоносители. Эксперт ожидает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3400-3450 пунктов в ожидании позитивных сигналов. При этом возможное ухудшение внешнего фона окажет дополнительное давление на российский рынок.