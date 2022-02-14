МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник днем: инвесторы продолжают оценивать вероятность возникновения перебоев с поставками из-за ситуации вокруг России и Украины, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.21 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,19% — до 94,62 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI дорожают на 0,19% — до 93,28 доллара

Инвесторы следят за развитием геополитической напряженности между Россией и Украиной. Эскалация конфликта может привести к перебоям с поставками нефти. На этом фоне цены на сырье растут и стоимость нефти марки Brent ранее поднялась выше 96 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года.

Немного сдерживают рост котировок новости по ядерным переговорам с Ираном. По данным СМИ, венские переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке с Ираном приближаются к завершению, участники обсуждают "оставшиеся вопросы".