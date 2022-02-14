МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются в понедельник, в то время как инвесторы по всему миру отказываются от риска в свете усиления геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.31 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,73% — до 34373 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,13%, до 14079,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 4371,25 пункта.

Ситуация вокруг России и Украины склоняет инвесторов к бегству от рисковых активов. Биржи АТР упали по итогам торгов более чем на 1%, европейские фондовые индексы теряют около 2-3%, а динамика фьючерсов свидетельствует о том, что биржи США тоже откроются падением.

Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.