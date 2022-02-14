МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в понедельник падает более чем на 3% вслед за западными биржевыми площадками и под давлением сохраняющейся геополитической напряженности, следует из данных торгов. Рубль заметно растет к доллару и евро

"На инвесторов заметно давит ухудшение геополитической ситуации. И хотя весь риск осложнения отношений с Западом лежит исключительно в плоскости теории, участники торгов предпочитают перейти в режим risk-off (ухода от рисков — ред.)", — считает старший трейдер УК "Альфа-капитал" Владислав Силаев.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.42 мск снижался на 3,24% — до 3431,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,54%, до 1403,41 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на тот же момент снижался на 21 копейку — до 76,96 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 87,01 рубля. При этом если динамика курса рубля дается с момента завершения торгов в пятницу (ближе к полуночи), то динамику основных индексов Мосбиржа считает с момента закрытия основных торгов акциями (в 18.50 мск пятницы). Рубль серьезно просел в пятницу поздно вечером и в понедельник смог отыграть часть потерь. Нефть дорожает на рисках перебоев с поставками

Апрельский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,45% — до 94 долларов за баррель.Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в понедельник днем в красной зоне. В пятницу торги на Уолл-стрит закрылись существенным снижением котировок. Европейские биржи в понедельник также находятся под давлением и падают на 1,9-3,3%.

АУТСАЙДЕРЫ И ЛИДЕРЫ

В лидерах падения акции Сбербанка: обыкновенные падают на 4,87%, а префы — на 4,51%. Акции ПИКа теряют 4,75%, префы "Башнефти" — 3,25%, бумаги "Самолета" — 4,05%.

Аналитики компании "Фридом Финанс" отмечают, что на котировки акций Сбербанка дополнительное давление оказывают внешнеполитические риски, в частности угроза усиления санкций.

Динамику лучше рынка демонстрируют акции "Фосагро"(+3,01%), "Русала"(+2,45%) и НЛМК (+1,91%)

ПРОГНОЗЫ

"Несмотря на ухудшение ситуации на мировых рынках, а также сохранение негативного информационного фона, связанного с геополитикой, у нас не наблюдается панических распродаж. Напротив, видны покупки значительно просевших акций, что свидетельствует о том, что многие готовы брать на себя столь высокие риски, считая, что они по большей части уже заложены в котировки российских бумаг", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". ОБСЕ проведет заседание в связи с "необычной военной активностью"

Владимир Соловьев из Промсвязьбанка полагает, что индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 3400-3450 пунктов до конца дня ввиду отсутствия четких сигналов для движения.

Игорь Додонов из "Финама" говорит в свою очередь, что напряженность в Восточной Европе и ожидаемое ужесточение монетарной политики ведущих мировых центробанков, вероятно, будут оставаться в центре внимания мировых инвесторов на текущей неделе. Он добавляет, что сегодня должно состояться внеплановое закрытое заседание Совета управляющих ФРС, а в среду будут опубликованы "минутки" январского заседания ФРС США.

Додонов считает, что все эти факторы будут дополнительно нервировать рынки и ожидает продолжения снижения с целью в районе 3300 пунктов по индексу Мосбиржи.