МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Доллар в понедельник днем дорожает к евро — инвесторы оценивают перспективы резкого повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.52 мск курс евро к доллару снижается до 1,1309 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1349 доллара. Курс доллара к иене снижается до 115,18 иены за доллар со 115,41 иен. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,27%, до 96,34 пункта.

Поддержку американской валюте в понедельник днем оказывает вероятность резкого повышения базовой процентной ставки ФРС США на фоне рекордно высокой инфляции.

"Доллару должны помочь предположения о том, что Федеральная резервная система повысит базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов в марте", — прокомментировал газете Wall Street Journal валютный стратег ING Франческо Пезоле (Francesco Pesole).

Кроме того, спрос на доллар поддерживается уходом инвесторов от риска из-за геополитической напряженности между Россией и Украиной.