МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Участники российского валютного и фондового рынков резко позитивно отреагировали на встречу президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, на которой они обсудили ответы по гарантиям безопасности, следует из данных Московской биржи. Путин провел переговоры с Лавровым

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.05 мск понедельника падал на 86 копеек — до 76,31 рубля, евро — на 1,15 рубля, до 86,39 рубля. Минутами ранее доллар проваливался до 75,93 рубля. До заявлений Лаврова доллар стоил около 77 рублей.

Глава МИД, в частности, заявил, что "намечаются" контакты, в ходе которых Москва продолжит обсуждать тему гарантий безопасности. Одна часть ответа США по гарантиям безопасности носит конструктивный характер, сказал он. Лавров предложил Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО.