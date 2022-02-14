МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Участники российского валютного и фондового рынков резко позитивно отреагировали на встречу президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, на которой они обсудили ответы по гарантиям безопасности, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к этому моменту снижался на 0,98% — до 3511,83 пункта. До встречи он терял порядка 3,2%.