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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220214/836062997.html
Российский рынок акций отыграл половину дневного падения
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Участники российского валютного и фондового рынков резко позитивно отреагировали на встречу президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, на которой они обсудили... ПРАЙМ, 14.02.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Участники российского валютного и фондового рынков резко позитивно отреагировали на встречу президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, на которой они обсудили ответы по гарантиям безопасности, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к этому моменту снижался на 0,98% — до 3511,83 пункта. До встречи он терял порядка 3,2%.