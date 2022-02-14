Бумаги российских компаний, кроме "Норникеля" и НЛМК, дешевеют на Лондонской фондовой бирж
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, за исключением "Норникеля" и НЛМК, в понедельник дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 16.05 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 0,3%, до 7,56 доллара, "Новатэка" — на 0,55%, до 209,75 долларов, "Лукойла" — на 0,4%, до 89,64 доллара.
Бумаги "Газпрома" дешевеют на 2,7%, до 8,32 доллара, "Газпром нефти" — на 0,5%, до 34,58 долларов.
Расписки "Норникеля" растут в цене на 0,4%, до 29,05 доллара, "Северстали" — снижались на 0,33%, до 21,43 доллара, НЛМК — повышались на 0,7%, до 30,05 доллара.
Бумаги ВТБ дешевеют на 2,53%, до 1,04 доллара, Сбербанка — на 5,35%, до 13,41 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 1,67%, до 69,07 доллара.
GDR АФК "Система" дешевеют на 3,63%, до 4,92 доллара, "Магнита" — на 3,25%, до 13,99 доллара, "Ленты" — на 0,11%, до 2,2 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20220214/836063160.html