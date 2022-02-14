МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, за исключением "Норникеля" и НЛМК, в понедельник дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций отыграл половину дневного падения

По состоянию на 16.05 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 0,3%, до 7,56 доллара, "Новатэка" — на 0,55%, до 209,75 долларов, "Лукойла" — на 0,4%, до 89,64 доллара.

Бумаги "Газпрома" дешевеют на 2,7%, до 8,32 доллара, "Газпром нефти" — на 0,5%, до 34,58 долларов.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 0,4%, до 29,05 доллара, "Северстали" — снижались на 0,33%, до 21,43 доллара, НЛМК — повышались на 0,7%, до 30,05 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 2,53%, до 1,04 доллара, Сбербанка — на 5,35%, до 13,41 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 1,67%, до 69,07 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 3,63%, до 4,92 доллара, "Магнита" — на 3,25%, до 13,99 доллара, "Ленты" — на 0,11%, до 2,2 доллара.