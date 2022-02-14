СЕУЛ, 14 фев — ПРАЙМ. Рост цен на нефть в большей степени вызван сокращением ее запасов, сохранение которых для компаний сейчас убыточно, влияние украинского кризиса же не слишком велико и кратковременно, а в будущем может быть скомпенсировано выбросом на рынок иранской нефти, заявил РИА Новости осведомлённый источник в нефтяной отрасли Южной Кореи. Бочка нефти по $95. Будет ли выше

"Спрос на нефть восстанавливается, а вот предложение – нет. Хотя страны ОПЕК+ обещали поднимать каждый месяц суточный объем добычи на 400 тысяч баррелей, часть членов не производит столько, сколько положено по квоте, и в реальности они могут поднять добычу всего на 100–200 тысяч. То есть, на самом деле, спрос сейчас хороший, а с предложением туго. Из тех, кто может поддерживать добычу на заявленном уровне – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Россия в последнее время производит немного меньше обещанного. В итоге запасы нефти сейчас сокращаются", — заявил источник.

Также, как пояснил эксперт, из-за необходимости быстрых поставок нефти, ситуация на рынке сейчас описывается термином "бэквордация" (backwardation), который означает, что при продаже сейчас имеющееся топливо будет стоить дороже, чем в будущем.

"Это означает, что для нефтяных компаний сейчас невыгодно иметь запасы нефти, это им в убыток. Поэтому излишки стараются побыстрее исчерпать, и с ними сейчас туго. Неправильно думать, что цены растут из-за Украины", — заявил эксперт.

По мнению источника РИА Новости, обострение ситуации вокруг Украины и напряженность в регионе просто "подлили масла в огонь" на фоне уже сложной обстановки на энергетическом рынке и "ограниченности поставок топлива".

В такой ситуации важным аспектом, по мнению эксперта, является ситуация с иранской нефтью. Односторонний выход США в мае 2018 года из ядерной сделки по Ирану и восстановление санкций против Тегерана привел, помимо прочего, к сокращению добычи нефти. Сейчас идет работа по возобновлению сделки.

"Если сделка возобновится, то есть информация, что объем добычи увеличится на 1 миллион баррелей в сутки. Есть вероятность, что ситуация между Россией и Украиной будет скомпенсирована сделкой между США и Ираном", — пояснил источник РИА Новости.

По его словам, США осознают, что сейчас цены на нефть слишком высоки, а возвращение на рынок иранской нефти несколько исправит ситуацию, поэтому "торопятся" с этим вопросом.

"Украинский вопрос влияет лишь краткосрочно, иранский фактор же нужно рассматривать в долгосрочной перспективе. В отрасли сейчас предсказывают, что иранская нефть может вернуться на рынок во второй половине 2022 года. Тогда возникнет некоторый буферный объем в запасах нефти", — подытожил эксперт.