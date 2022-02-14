МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Доллар в понедельник вечером продолжает укрепляться к евро на фоне глобального ухода от риска в связи с геополитическими рисками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,1316 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1349 доллара. Курс доллара к иене рос до 115,53 иены за доллар со 115,41 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,23%, до 96,3 пункта.

Курс доллара в понедельник растет к мировым валютам. Геополитическая напряженность между Россией и Украиной создает определенные риски для глобальной экономики, в связи с чем трейдеры воздерживаются от приобретения рисковых активов в пользу более надежных.

Основным событием для валютного рынка станет публикация протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор сохранил ставку на прежнем уровне, однако отметил, что нынешние условия подходят для ее повышения в ближайшее время.

Инвесторы будут искать больше сигналов ФРС о дальнейшей политике центробанка. В случае указания на более жесткий курс регулятора, доллар может подорожать еще больше.