МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером показывают неопределенную динамику; при этом рынки продолжают обращать внимание на базовые факторы и риски вокруг поставок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,07% — до 94,37 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,21% — до 93,3 доллара.

Сдерживает стоимость нефти коррекционная динамика. Цены выросли в пятницу примерно на 3,4%. При этом 11 февраля цена нефти Brent превысила 96 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014 года.

В пятницу стоимость нефти поддержала ситуация между Россией и Украиной. Трейдеры опасались, что эскалация конфликта может повлиять на поставки топлива. В понедельник рынки продолжают оценивать перспективы вокруг них.

"Если потоки из России будут прерваны даже временно, то легко увидеть сценарий, при котором мировые цены на нефть поднимутся выше 100 долларов за баррель, что должно привести к продолжительным последствиям для базовых факторов", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Tudor Pickering.