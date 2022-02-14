МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в минусе, подорожали лишь расписки "Роснефти", свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,5% — до 7,62 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,62%, до 209,6 доллара, "Лукойла" — на 1,07%, до 89,04 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,71% — до 8,41 доллара, "Газпром нефти" — на 7,63%, до 32,1 доллара.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 0,73% — до 28,73 доллара, НЛМК — на 0,6%, до 29,66 доллара, "Северстали" — на 2,33%, до 21 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ уменьшилась на 0,75% — до 1,06 доллара, Сбербанка — на 4,52%, до 13,53 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 4,47% — до 67,1 доллара.

Расписки АФК "Система" подешевели на 2,55% — до 4,97 доллара, "Ленты" — на 1,82%, до 2,16 доллара, "Магнита" — на 1,83%, до 14,2 доллара.