МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс евро во вторник утром растет к доллару перед публикацией макроэкономических данных по еврозоне и Германии, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет в рамках коррекции после роста на 5% за три дня

По состоянию на 8.26 мск курс евро к доллару рос до 1,1317 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1305 доллара. Курс доллара к иене снижался до 115,31 иены за доллар со 115,53 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,19%, до 96,19 пункта.

Во вторник европейские инвесторы ждут блока экономической статистики по региону, в частности, данных по ВВП еврозоны за четвертый квартал прошлого года. Аналитики полагают, что ВВП 19 стран еврозоны, согласно второй оценке, в четвертом квартале вырос на 4,6% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном.

В то же время Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует индекс доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в феврале вырос до 55 пунктов с 51,7 пункта в январе.

Также ожидается статистика по торговому балансу еврозоны. Эксперты предполагают, что дефицит внешнеторгового баланса в декабре вырос до 3,2 миллиарда евро с 1,5 миллиарда евро в ноябре.