МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии вторника растет на 1,5% в надежде на разрядку геополитической напряженности, индекс Мосбиржи вернулся на уровень выше 3500 пунктов, следует из динамики торгов. Фондовые биржи АТР в основном снижаются на общем пессимизме

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в понедельник, что США приветствуют заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова и тоже считают, что для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины остается "время и пространство". В интервью CNN Кирби прокомментировал слова Лаврова, который на встрече с президентом РФ выразил уверенность в сохранении шансов на договорное решение проблем безопасности и высказался за то, чтобы "продолжать и наращивать" дипломатические усилия.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск повышался на 1,53% — до 3534,53 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,37%, до 1460,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 46 копеек — до 76,3 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 86,41 рубля.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,65% — до 95,85 доллара за баррель.

"Выкуп вчерашней утренней просадки — позитивный технический сигнал. При спокойном фоне индекс может продолжить восстановление. Возможно, у участников будет какая-то неопределенность в связи с датой 16 февраля, о которой в последние дни так много говорили в качестве гипотетического начала военной операции",- комментирует Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".

Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс" в свою очередь ожидает сохранения повышенной волатильности на рынке и считает, что новостной фон по-прежнему оказывает сильное влияние на движение котировок. Во вторник Ващенко ожидает движения индекса Мосбиржи в диапазоне 3450–3550 пунктов.