МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российская валюта продолжает торговаться в плюсе к доллару, но перешла к падению против евро, следует из данных Московской биржи. Евро дорожает к доллару во вторник утром в ожидании статистики

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.00 мск вторника снижался на 7 копеек, до 76,69 рубля, курс евро повышался на 3 копейки, до 86,75 рубля.

Стоимость нефти снижается на 1% — до 95,5 доллара за баррель сорта Brent. Евро дорожает на 0,1% до 1,1312 доллара.

Поддержку рублю оказывает продление моратория Банка России на покупку валюты в Фонд национального благосостояния и гигантский приток экспортной валютной выручки, отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

"Но при этом вчера был очередной обвал цен ОФЗ, что негативно для рубля, поскольку часть вырученных от распродажи госбумаг денег идет на покупку валюты. Впрочем, во вторник котировки ОФЗ корректируются вверх. На ближайшие дни не ждем принципиальных изменений по курсу. С очень большой вероятностью доллар продолжит торговаться в коридоре 75-78 рублей", — добавляет он.

Курс доллара будет колебаться во вторник в диапазоне 75,8-77,5 рубля, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Не исключаем, что в случае дальнейшего снижения рисков инвестирования в российские инструменты курс доллара может уйти ниже указанного коридора", — добавляет он.