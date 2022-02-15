МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника преимущественно снижением на сохранении геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5% — до 3446,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,35%, до 2283,63 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,82% — до 24355,71 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,03%, до 2676,54 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,79%, до 28685,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,37%, до 7243,9 пункта.

Инвесторы в основном продолжают отказываться от риска в свете сохраняющейся нестабильности между Россией и Украиной.

"Геополитические риски остаются повышенными… но риск военного конфликта, похоже, снизился", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya).

Кроме того, снижению котировок способствовала слабая статистика из Японии. ВВП страны в четвертом квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос на 5,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами), а к предыдущему кварталу — на 1,3%. Аналитики ожидали роста на 5,8% и 1,4% соответственно.