МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут в рамках коррекции после падения на 2% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись во вторник в основном в минусе

По состоянию на 13.19 мск британский FTSE 100 растет на 0,51% — до 7570,8 пункта, французский CAC 40 — на 1,22%, до 6938,62 пункта, немецкий DAX — на 1,34%, до 15315,9 пункта.

Европейские инвесторы во вторник отыгрывают падение котировок на 2% торговым днем ранее, вызванное опасением возможного ухудшения отношений между РФ и Украиной.

По словам аналитиков AJ Bell, которые приводит газета Wall Street Journal, индексы восстанавливаются после значительных потерь накануне, что отражает умеренное ослабление геополитической напряженности.

Кроме того, рынки положительно отреагировали на статистику по ВВП еврозоны в четвертом квартале, который, согласно второй оценке, вырос на 4,6% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном. Показатели совпали с прогнозом аналитиков.