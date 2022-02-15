МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс евро во вторник днем растет по отношению к доллару на статистике по ВВП еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в четвертом квартале

По состоянию на 13.47 мск курс евро к доллару рос до 1,1347 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1305 доллара. Курс доллара к иене рос до 115,63 иены за доллар со 115,53 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,37%, до 96,02 пункта.

Во вторник днем курс евро поддерживает статистика по еврозоне. Так, совокупный ВВП, по второй оценке, в четвертом квартале вырос на 4,6% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном. Показатели совпали с прогнозом аналитиков и первой оценкой.

Кроме того, валютные инвесторы оценивают перспективы резкого повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США на фоне сильного ускорения инфляции. Решение американского регулятора может повлиять на действия Европейского центробанка по монетарной политике.