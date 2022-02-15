МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс рубля немного сбавил рост к доллару и евро после голосования в Госдуме по ДНР и ЛНР, следует из данных Московской биржи. Евро дорожает к доллару на данных по ВВП еврозоны

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.37 мск понедельника падал на 1,1 рубля — до 75,66 рубля, евро — на 82 копейки, до 85,9 рубля. До новостей доллар и евро стоили 75,45 рубля и 85,6 рубля, соответственно.

Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В то же время глава МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау была подтверждена безальтернативность минских соглашений.