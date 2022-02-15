МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы во вторник показывают рост на 1-2%, поддерживает биржи снижение геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи отыграл потери предыдущих дней и вернулся к 3600 пунктам

По состоянию на 17.46 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,3% — до 35016,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,86% — до 14046,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,5% — до 4467,86 пункта.

Ослабление геополитической напряженности поддерживает рисковые активы, благодаря чему мировые фондовые индексы растут, а традиционно более надежные доллар и золото дешевеют. Рынки отреагировали на заявление представителя Минобороны РФ о возвращении вооруженных сил России по окончанию учений у границ Украины.

"Рынок верит тому, что видит в заголовках, но вы действительно должны быть осторожны с такими вещами", — приводит газета Wall Street Journal мнение портфельного менеджера Pine Bridge Investments Хани Редха (Hani Redha).

Акции одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания Restaurant Brands дорожают на 3% после публикации сильной финотчетности за четвертый квартал. Скорректированная прибыль компании на акцию за квартал составила 0,74 доллара при прогнозе в 0,7 доллара, выручка поднялась на 14%, до 1,55 миллиарда долларов, прогноз составлял 1,51 миллиарда.