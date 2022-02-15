МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника вырос на 3,42% на ослаблении геополитической напряженности после завершения учений частью российских войск и встречи президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов вырос на 3,42%, до 3600,29 пункта, долларовый индекс РТС – на 5,05%, до 1498,04 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.55 мск снижался на 1,1 рубля, до 75,65 рубля, курс евро — на 78 копеек, до 85,95 рубля.

При этом стоимость нефти марки Brent падает на 3,64% — до 92,97 доллара за баррель.

"Стоит заметить, что объемы торгов в отдельных "фишках" и на валютном рынке были высокими, что указывает на оживление интереса глобальных инвесторов к отечественным активам", — указывает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Яндекса" в ходе торгов обновили максимум с 18 января на фоне публикации позитивной отчетности группы по US GAAP.

Консолидированная выручка "Яндекса" в 2021 году по US GAAP выросла на 54% и составила 356,2 миллиарда рублей. А в 2022 году компания ожидает роста показателя еще примерно на 40% — до 490-500 миллиардов рублей.

Алексей Головинов из Промсвязьбанка ожидает, что в результате кратного увеличения товарооборота (GMV), сегмент "Яндекс.Маркет" станет генерировать меньше убытков. Аналитик смотрит с оптимизмом на будущее компании, которая постепенно переходит в фазу зрелого бизнеса.

"Однако отметим, что некоторые опасения вызывает переоценка глобальных компаний сектора hi-tech из-за действий ФРС. Сохраняем рекомендацию "покупать", целевая цена 6 815 рублей", — добавляет он.

Акции "Русала" обновили уровень исторического максимума на фоне роста цен на алюминий и поднимались до 87,285 рубля.

Также в лидерах роста – расписки Ozon (+11,35%), обыкновенные акции "Мечела" (+10,47%), расписки HeadHunter Group (+5,97%), акции "Распадской" (+5,5%), ДВМП (+5,28%), а также обыкновенные акции Сбербанка (+5,26%), акции "Магнита" (+5,26%).

В лидерах падения – акции "Полюса" (-2,38%), "Ренессанс Страхование" (-2,27%), привилегированные акции "Мечела" (-1,57%) и акции Polymetal (-1,35%).

ПРОГНОЗЫ

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", 16 февраля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 3550-3675 пунктов.

Теперь рынку вновь открыта дорога к движению в район 3700 и 1560 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС, но волатильность все еще крайне высока, а основным фактором движения по-прежнему является геополитика, указывает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3470-3700 пунктов, добавляет она.