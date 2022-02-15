МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись ростом на общем оптимизме, вызванном ослаблением геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,03% — до 7609,52 пункта, французский CAC 40 — на 1,86%, до 6979,97 пункта, немецкий DAX — на 1,98%, до 15412,71 пункта.

Европейские индексы во вторник практически отыграли потери понедельника, инвесторы обратили внимание на заявление представителя Минобороны РФ о возвращении вооруженных сил России в места постоянной дислокации по окончании учений.

Трейдеров беспокоит напряженность вокруг ситуации с Украиной, поэтому в начале этой недели рынок волатилен — в понедельник наблюдался массовый отказ от риска, в то время как во вторник они вышли в плюс.

"Рынок стал очень чувствительным к развитию ситуации между Россией и Украиной. Учитывая новости о том, что напряженность может начать ослабляться, рынок немного успокоился", — цитирует газета Wall Street Journal аналитиков Interactive Investor.

На фоне звучащих на Западе бездоказательных обвинений в подготовке вторжения на Украину официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник, что Вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что отвод военных к местам дислокации после учений — это обычная практика, никакой новизны в этом нет.