МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник уверенно растет второй день подряд против доллара и евро и почти компенсировал обвал прошлой пятницы, когда эти валюты взлетали на 2,16 рубля и на 1,57 рубля, соответственно. Поддержка в начале недели приходит от геополитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.05 мск падал на 1,11 рубля, до 75,65 рубля, курс евро — на 78 копеек, до 85,94 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее во вторник доллар максимально падал до 75,11 рубля, евро — до 85,19 рубля. Таким образом, российская валюта практически компенсировала обвал пятницы против доллара и с лихвой — к евро.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ НА ГЕОПОЛИТИКЕ

Российская валюта во вторник днем активно восстанавливалась – второй день подряд — после обвала в прошлую пятницу. Главным фактором при этом стало улучшение геополитического фона.

В частности, сильный импульс росту рублю придали заявления официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации после учений.

При этом надавившее на рубль решение Госдумы направить обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР было отчасти сглажено. Так, глава МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау была подтверждена безальтернативность минских соглашений.

Затем президент РФ Владимир Путин, комментируя обращение к нему Госдумы о необходимости признания ДНР и ЛНР, отметил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений. При этом Путин выразил надежду, что Франция и ФРГ окажут влияние на Киев, чтобы он исполнял минские соглашения.

Рыночная конъюнктура при этом осталась противоречивой. Так, марка Brent после обновления пиков с сентября 2014 года немного ниже 97 долларов, стала корректироваться вниз. Цена вечером падает на 3,7%, до 92,9 доллара за баррель.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет 0,4%, до 96 пунктов. Падает доллар и к некоторым развивающимся валютам.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций во вторник корректировался вверх от минимума с февраля 2016 года. Это оказывало поддержку курсу рубля.

Тем не менее, Минфин России заявил, что 16 февраля не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за волатильности на рынках.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 1,4% и на 1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Страновые риски для рублевых активов сократились, локальную ценовую просадку нефти компенсирует для рубля набор других факторов: возвращение мировых площадок в зону риска, восстановительный рост на рынке рублевого долга и снижение доллара к основным валютам, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, в среду доллар будет двигаться в пределах коридора 75,5-76,7 рубля", — добавляет он.

Дальнейшее развитие событий на рынке РФ будет всецело зависеть от геополитического сценария, поэтому в ближайшее время нельзя исключать как новых максимумов, так и минимумов по доллару и евро с начала текущего года, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".