МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром растет на фоне уменьшения ее запасов, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет в среду утром в ожидании протокола ФРС США

По состоянию на 8.27 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,19%, до 4,5412 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,49% — до 9968,5 доллара, алюминия — на 0,2%, до 3208 долларов, цинка выросла — на 0,21%, до 3582 долларов.

На рынке меди в среду утром наблюдается положительная динамика, инвесторы оценивают возможный дефицит предложения на рынке.

"Запасы меди особенно ограничены. Запасы промышленного металла на Лондонской бирже металлов составляют 70 125 тонн, что является самым низким уровнем более чем за 16 лет", — сообщили газете Wall Street Journal эксперты ANZ.