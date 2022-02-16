МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост, доллар опустился ниже 75 рублей, полностью растеряв пятничный скачок до 77,62 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск среды падал на 32 копейки, до 74,99 рубля, евро — на 21 копейку, до 85,29 рубля.