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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220216/836079313.html
Доллар упал до 75 рублей впервые с 11 февраля
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Рубль усиливает рост, доллар опустился ниже 75 рублей, полностью растеряв пятничный скачок до 77,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 16.02.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост, доллар опустился ниже 75 рублей, полностью растеряв пятничный скачок до 77,62 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск среды падал на 32 копейки, до 74,99 рубля, евро — на 21 копейку, до 85,29 рубля.