МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду днем на росте аппетита к риску после заявлений минобороны РФ, которые ослабили геополитическую напряженность, свидетельствуют данные торгов. Нефть подешевела на фоне геополитики

По состоянию на 13.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,73% — до 93,96 долларов за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,68%, до 92,7 доллара за баррель.

Геополитические риски, которые задавали тон торгам в начале недели, снизились. На этом фоне к инвесторам вернулся аппетит к риску. Во вторник представитель Минобороны России заявил о возвращении вооруженных сил РФ в места постоянной дислокации по окончании учений.

Аналитики Rystad Energy, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отметили, что заявление России об отводе войск "ослабило мертвую хватку геополитической напряженности на энергетическом рынке", в то время как "фундаментальные факторы для нефтяного рынка в большинстве остаются позитивными".

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что за минувшую неделю запасы опустились на 1,076 миллиона баррелей. Теперь учаснтики торгов ожидают публикации официальных данных минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в ходе торгов. Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти на 1,6 миллиона баррелей.