МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются под давлением рекордного с 1992 года ускорения инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. Промпроизводство в еврозоне неожиданно выросло в декабре

По состоянию на 13.33 мск британский FTSE 100 снижался на 0,32% — до 7584,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,01%, до 6979,76 пункта, немецкий DAX — на 0,06%, до 15398,2 пункта.

Инвесторы в среду днем оценивают данные по инфляции в Великобритании, которая по итогам января ускорилась до тридцатилетнего максимуму — 5,5%. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне декабря в 5,4%.

Уровень инфляции является индикатором состояния экономики и влияет на курс монетарной политики центробанков. При сильном ускорении показателя регулятор может начать ужесточать денежно-кредитную политику, что негативно для фондовых бирж.

В то же время снижение индексов немного сдерживают сильные макроэкономические данные по еврозоне. Так, объем промышленного производства в декабре вырос на 1,6% в годовом выражении, а в месячном — на 1,2%. Аналитики полагали, что показатель в годовом выражении снизился на 0,5%, а в месячном вырос на 0,3%.