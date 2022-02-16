МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы незначительно снижаются в среду перед публикацией макростатистики и протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,1%, до 34868 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,05%, до 14601,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 4461,25 пункта.

Перед открытием американских бирж будут опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве в стране. Аналитики полагают, что объем розничных продаж в январе вырос в месячном выражении на 2%, а промпроизводство — на 0,4%.

Инвесторы ждут протокол январского заседания Федрезерва США, который будет опубликован в среду. Трейдеры надеются получить больше информации относительно курса монетарной политики в 2022 году. Кроме того, рынки будут ждать прогнозы по инфляции в США, ее пикового значения и начала замедления.

"Американцы ожидают, что инфляция в итоге замедлится в следующем году, но они начинают беспокоиться, что ее пик может быть куда выше, чем ожидалось ранее", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya).