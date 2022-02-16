События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 февраля
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-0,44 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (январь)
|17,5%
|16,5%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (январь)
|-0,583 трлн йен
|-1,607 трлн йен
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (январь)
|64,8 тыс
|-15,0 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (январь)
|41,5 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (январь)
|4,2%
|4,2%
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|12:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (январь)
|1,885 млн
|1,76 млн
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (январь)
|9,8%
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (январь)
|1,4%
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (январь)
|1,702 млн
|1,7 млн
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|223 тыс
|219 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
|23,2
|20
|16:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (февраль)
|26,1
|16:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (декабрь)
|30,15 млрд канад. долл
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Новатэк — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 4кв2021/2021
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 11.02)
|634,9 млрд долл (на 04.02)
|RUB
|Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021
|17:30 мск (14:30 лнд, 09:30 NY)
|RUB
|Газпром нефть — телеконференция менеджмента
|RUB
|Русгидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2021
|RUB
|EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 4кв2021/2021
|15:00 мск
|RUB
|Магнит — День инвестора и аналитика (онлайн-формат)
|RUB
|Черкизово Групп — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по фин. див-дам 2021)
|48,79 (1П2020) + 134 (фин) — див-д 2020
|85,27 (1П2021) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20220216/836082833.html