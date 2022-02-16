МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду коррекционно снижаются после роста во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.45 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,23% — до 34908,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,11% — до 13982,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 4451,5 пункта.

Сдерживает индексы в среду коррекционная динамика. Во вторник индексы выросли на 1,2-2,5%, что было связано с рисковыми настроениями рынков из-за ослабления геополитической напряженности.

Не смогла поддержать торги сильная макростатистика. Так, розничные продажи в США в январе в месячном выражении выросли на 3,8% после снижения на 2,5% в декабре. Аналитики ожидали увеличения на 2%. Промышленное производство в США в январе выросло на 1,4% к декабрю, аналитики прогнозировали рост на 0,4%.

Трейдеры ожидают публикацию позднее в среду протокола январского заседания Федрезерва США. Рынки надеются получить подсказки относительно дальнейшего курса монетарной политики, особенно касательно повышения ключевой ставки. Также регулятор опубликует макроэкономические прогнозы.

Акции одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz дорожают на 6,7% после публикации финотчетности. Так, выручка компании в четвертом квартале составила 6,71 миллиарда долларов при прогнозе в 6,6 миллиарда. Скорректированная прибыль на акцию по итогам квартала составила 0,79 доллара, аналитики ожидали 0,63 доллара.