МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером несколько растет на фоне ослабления курса доллара, рынки ожидают публикацию протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США свидетельствуют данные торгов. Рубль повышается третий день подряд

По состоянию на 17.55 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,3 доллара, или на 0,45%, до 1864,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,78%, до 23,523 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,16%, до 96,83 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Трейдеры ожидают позднее в среду публикацию протокола январского заседания Федрезерва. Рынки надеются получить в документе подсказки относительно дальнейшей монетарной политики регулятора, особенно что касается ключевой ставки.

По данным CME Group, почти 54% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5-0,75%. Такие прогнозы повышения ставки связаны с рисками высокой инфляции в США.

Золото чувствительно к решениям ФРС по монетарной политике, так как это влияет на курс доллара, от которого зависит стоимость драгоценного металла.