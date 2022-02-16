МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть незначительно ускорили темпы роста в среду, рынки обращают внимание на статистику из США о недельных запасах нефти, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли

По состоянию на 18.36 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,5% — до 95,61 долларов за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,37%, до 94,25 доллара за баррель. До публикации статистики нефтяные цены росли на 2,1% и 2% соответственно.

Согласно официальной статистике, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 11 февраля выросли на 1,1 миллиона баррелей, ожидалось снижение на 1,6 миллиона.

Запасы бензина сократились на 1,3 миллиона баррелей вместо роста на 0,6 миллиона, запасы дистиллятов — уменьшились на 1,6 миллиона баррелей вместо снижения на 1,5 миллиона. Добыча нефти в США за неделю сохранилась на уровне в 11,6 миллиона баррелей в день.